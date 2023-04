POLVEROSI A RFV, Vietato rivedere errori fatti col Poznan

Ascolta l'audio

Alberto Polverosi a Radio Firenze Viola

Intervenuto a poche ore di Fiorentina-Cremonese, Alberto Polverosi, nota firma fiorentina del Corriere dello Sport, ha parlato anche del match di stasera, cominciando però dall'altra semifinale, quella vinta dall'Inter ieri sera contro la Juventus: "L'Inter mi ha colpito nel secondo tempo con l'Empoli, anche se i nerazzurri avevano tante riserve. Ieri è stata una conferma: l'Inter ha fatto una buona partita, anche se niente di trascendentale, mentre la Juventus si è rivelata nuovamente il niente. Secondo me Allegri non si fida dei suoi giocatori: se parti con Chiesa centravanti e Milik in panchina, la difesa a cinque, Di Maria quasi sulla linea difensori, vuol dire che hai paura. Poi penso che sia un ambiente che soffre molto la situazione extra-campo, guardate cosa è successo a Landucci con le sue dichiarazioni, io lo conosco ed è una bravissima persona, in queste ultime partite è stata posseduta.

Che partita si aspetta stasera?

"Non so come giocherà la Cremonese, so come non dovrà giocare la Fiorentina, ovvero come ha fatto col Poznan. Questa partita può darti tanto ma la Fiorentina deve conquistare tutto. L'aspetto che bisogna studiare stasera è se il ritorno col Lech e la partita di Monza sono stati episodi, o se ci sono alcuni problemi. Aspetto da stasera tante risposte".



Qual è secondo lei il centrocampo ideale dei viola?

"Italiano sotto questo profilo mi ha sorpreso. Non pensavo che Amrabat potesse fare una stagione da mediano davanti alla difesa così. Lui ha continuato ad alto livello anche in quel ruolo, è stato una guida per la Fiorentina e questa è una vittoria di Italiano. Prima mi fidavo meno, ora mi fido. Per me il cerchio è stato fatto quadrare con il centrocampo a tre con Amrabat-Mandragora-Bonaventura. Anche Bonaventura è perfetto in quel ruolo, ha molto più calcio in testa rispetto a Barak. Al Milan giocherebbe titolare al posto di Krunic. Ecco stasera, mancando Bonaventura e probabilmente Amrabat qualche problema stasera ci sarà. Castrovilli da mediano con l'Inter ha fatto molto bene".