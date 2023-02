PIERI A RFV, Errore della GLT. Mi aspetto chiarimenti UEFA

Fiorentina-Sporting Braga sarà ricordata soprattutto per quanto accaduto al 50', un controverso episodio arbitrale che farà giurisdizione. Sul curioso caso avvenuto a inizio ripresa, col gol prima assegnato da Goal Line Technology poi tolto dalla revisione Var dell'arbitro Bastien, è intervenuto Tiziano Pieri, ex arbitro di Serie A che ha commentato così a Radio FirenzeViola quanto accaduto : "Ieri abbiamo visto che la tecnologia può essere fallibile. La Fiorentina a livello generale non è molto fortunata in Europa, mi ricordo quanto successo con Ovrebo nel 2010. Non c'è una casistica per quanto accaduto ieri. Dobbiamo ricordare però come la tecnologia Goal Line Technology è a supporto dell'arbitro e viene considerata alla stregua di un assistente.

In epoca Var dobbiamo capire qual è il suo spirito ed il suo motivo. Qui dobbiamo sottolineare il fatto che è un errore clamoroso quello della GLT, che non deve più accadere. La tecnologia non deve mettere in difficoltà l'arbitro. Dopo questa sbandata generale l'arbitro ha avuto diverse difficoltà, come si è visto quando l'arbitro non ha fermato il gioco dopo l'ammonizione a Biraghi. L'arbitro non era più concentrato al 100% dopo l'episodio della GLT. Non è una giustificazione ovviamente, la squadra arbitrale deve analizzare tutto al meglio e capire cosa è successo. Sono molto fiducioso anche per il fatto che la UEFA è solita spiegare alcune spiegazioni".

E sull'esultanza ironica di Arthur Cabral, che ha festeggiato il gol del 3-2 mimando il gesto del VAR: "Ci sta, da arbitro mi sarei fatto una risata".