PIERGUIDI A RFV, Guccione ha le prove di ciò che ha detto

Così il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" a proposito delle dichiarazioni dell'assessore allo sport Cosimo Guccione sul fatto che la proposta Padovani "era una delle soluzioni che la stessa Fiorentina ha comunicato alla stampa agli inizi di maggio": "Se Guccione non avesse le prove di quello che ha detto dovrebbe andare a dimettersi domani... Questo per farvi capire che, se ha fatto certe asserzioni, avrà avuto una base di fondamento. Quanto al Franchi, ci sono da affrontare dei lavori che partiranno a gennaio e credo che la Fiorentina abbia firmato una accordo per quando il restauro imporrà di giocare fuori dallo stadio.

La situazione, si sa, non è chiara, il bando è andato deserto e si procederà in maniera diversa per i lavori. Però si dovrà finire per forza entro il 2026, non credo che il Comune possa trattare su questo".