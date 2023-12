ORLANDO A RFV, Berardi subito, a prescindere da Nico

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Ecco le sue parole.

Prenderebbe Berardi nel mercato di gennaio?

"Sicuramente farei un tentativo, al di là dell'infortunio di Nico sarebbe la ciliegina per il proseguo di un ottimo campionato, perché è un giocatore completo che fa gol e assist. In alternativa potrebbe esplodere Sottil o potrebbe essere cambiato il modulo in un 4-4-2, soluzione che Italiano potrebbe già iniziare a pensare perché potrebbe aver capito che senza Nico gli altri esterni possono fare poco. Italiano è difficile che cambi il suo metodo di gioco ma, visti i risultati dei singoli giocatori, potrebbe accadere anche in vista delle prossime partite di fine girone d'andata importanti per il proseguo della stagione".

Cosa ne pensa di Ikoné e Nzola?

"Contano i risultati e le prestazioni, Ikoné ora ha davanti a sé le prossime partite che saranno per lui delle occasioni da non sbagliare. Non ci sono più scuse di ambientamento ed è il momento giusto vedendo anche l'infortunio di Nico, ci vuole il massimo sostegno per questo giocatore se scenderà in campo. Nzola ultimamente l'ho visto meglio ma in generale basterebbe poco per far felici i tifosi viola, non gli viene chiesto troppo rispetto a quello che era abituato a fare fino a poco tempo fa".