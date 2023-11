MONELLI A RFV, Diamo 10 partite da titolare a una punta

FirenzeViola.it

Paolo Monelli a Radio Firenze Viola

L'ex viola Paolo Monelli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Sono discorsi che facciamo da qualche anno: in un ruolo come può essere l'attaccante, senza continuità non riesci a trovare la quadra. Quando c'è la rotazione soprattutto davanti diventa difficile avere un rendimento ottimale. Sicuramente ha qualità. L'esempio di Vlahovic è lampante: fatto giocare un po' di partite di seguito è diventato un fenomeno. Ad un attaccante vanno date almeno 10-12 partite da titolare, poi lo valuti".

La gestione di Bonaventura?

"Quando hai 34 anni e fai una prima parte di campionato così sicuramente devi gestirlo, non può fare 90 minuti ogni 3 giorni. Non credevo potesse dare ancora così tanto alla Fiorentina invece è intelligente, si inserisce e fa gol. Va centellinato ma è diventato veramente importante".

Che attaccante terrebbe di quelli in rosa?

"Sicuramente Nzola che negli ultimi anni ha fatto molto bene e deve ancora dimostrare quello che può fare a Firenze. Gli altri sono tutti buoni giocatori ma non hanno ancora fatto il salto di qualità, lascerei comunque il giudizio a fine stagione".

