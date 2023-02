MASPERO A RFV, 4-3-3 dipende dagli esterni. Cremo...

Riccardo Maspero, ex viola ed ex Cremonese, ha parlato a Radio Firenzeviola a cominciare dalla prossima avversaria di Coppa Italia: "La Cremonese ha pagato lo scotto della categoria, erano 20 anni che non giocava la Serie A e purtroppo entri in una realtà diversa. Allo stesso modo in cui la Fiorentina non può competere con le prime, così la Cremo se la lotta con le ultime 6-7. I giocatori non hanno la cattiveria necessaria per trovare continuità nei risultati, la Coppa invece è una partita singola e una squadra con la mentalità giusta riesce a vincere".

Ci spiega chi temere dei grigiorossi?

"Hanno due portieri molto bravi, per il resto in tanti fanno fatica soprattutto perché in Serie A non è affatto semplice".

Della Fiorentina cosa pensa?

"Che ha un grande centrocampo ma non riesce mai a buttarla dentro. Ha un grande allenatore e fa tanto possesso palla ma nel calcio devi fare gol, c'è poco da fare. A me il 4-3-3 non fa impazzire anche se il Napoli ci sta vincendo il campionato. Il problema è che ti fanno tutta la differenza gli esterni: se non vanno loro vai in difficoltà. La punta resta da sola con quel modulo, quindi bisogna che gli esterni facciano sempre qualcosa".