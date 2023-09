MARTORELLI A RFV, Biraghi? Mi fido di chi lo schiera

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Alaimo

Ascolta l'audio

Giocondo Martorelli a Radio Firenze Viola

L'agente di giocatori Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina, a partire dall'utilizzo di Biraghi in viola e in azzurro: "Se Spalletti e Italiano ritengono che Biraghi debba giocare è perché sanno cosa può dare, bisogna avere rispetto per chi fa queste scelte ossia gli allenatori in particolare chi lo vede in allenamento tutti i giorni, cosa vedono attraverso i loro occhi questi due tecnici importanti"

Mercato giudicato negativamente da Antognoni? "La critica di Antognoni è abbastanza dura a prescindere dal contesto. Se andiamo a valutare gli acquisti della Fiorentina, secondo ilo mio modesto punto di vista è ottimale ma avrei fatto più in settore, la difesa perché 4 centrali per tante gare non sono sufficienti, anche se nel computo non considero per ora Dalle Mura e mi scuserà per questo. Io avrei preso meno centrocampista che sono tanti e sugli esterni e da parte di una società che ha come obiettivo quello di migliorarsi sempre un altro centrale di alto profilo lo avrei preso. Ma nell'insieme la campagna di mercato è stato positivo. C'è da riconoscere che un buon centrale e un attaccante adesso costano tantissimo, basti vedere le difficoltà del Milan che alla fine poi ha dovuto prendere Jovic"