MALUSCI A RFV, Alla Viola manca un leader alla Dunga

Alberto Malusci, ex viola, ha parlato oggi dagli studi di Radio Firenzeviola durante Viola Amore Mio: "Eravamo partiti anche bene contro il Braga, in controllo. Poi dopo due fiammate a causa di due disattenzioni difensive, la Fiorentina ha lasciato un po' a desiderare. È tanto che diciamo che la squadra deve crescere ma è anche vero che sul 2-0 eravamo andati un po' in bambola, c'era bisogno di un leader. Invece da un anno e mezzo a questa parte manca l'allenatore in campo. Io ho giocato con Baggio che con la palla faceva grandi cose ma non era come Dunga: lui sì che quando le cose non andavano bene ti prendeva per mano e ti scuoteva".

Finalmente Cabral?

"Io alleno alla Rondinella e so che fare scelte non è mai facile, così non lo è per Italiano. Quando Jovic fa lo Jovic direi lui, quando Cabral fa il Cabral invece è meglio il brasiliano... Dipende dagli avversari, ma non è mai una scelta facile. Ora come ora comunque è meglio Cabral, con la continuità potrà fare anche meglio".