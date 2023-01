IORIO A RFV, Italiano le prova tutte. Belotti come Jovic

Maurizio Iorio, ex Fiorentina ed ex Torino, ha parlato così a Radio Firenzeviola dei problemi della squadra di Italiano: "Mi sembra abbia perso un po' quella mentalità vincente che il tecnico aveva inculcato nella scorsa stagione. Italiano mi piace tantissimo, però quest'anno non riesce a trovare continuità anche perché l'attacco è carente. Senza numeri importanti di un bomber alla fine a livello di punti la senti tantissimo. Ma è proprio a livello di gruppo che sta mancando. Non so quanto ci sia scollamento tra giocatori e allenatore, purtroppo quando non ci sono risultati emerge sempre il peggio. Con il risultato invece si sta zitti e l'atmosfera è positiva".

Come risolvere il problema offensivo?

"Italiano le ha provate tutte. Non si può dir nulla all'allenatore: ci sono delle annate che proprio non riesci a far gol. Jovic mi ha un po' deluso perché mi piaceva tantissimo. Ha avuto due-tre stagioni negative che secondo me gli hanno dato un po' di problemi che non riesce a risolvere. Ma anche continuare a cambiare secondo me per l'attacco non è positivo: ogni punta si sente sempre sotto pressione e questo non ti consente di giocare con serenità".

Belotti può risolvere i problemi?

"La situazione è molto simile a quella di Jovic. Ha sbagliato andando a Roma sapendo di avere poco spazio: queste annate ti lasciano il segno perché non riesci a trovare continuità. Io gli consiglierei di andare a giocare dove ha fiducia ed è amato".