IMBORGIA A RFV, Attacco? No Beltran, andrei su Dia

L'agente di mercato ed ex giocatore della Fiorentina, Antonio Imborgia ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante il "Radio FirenzeViola in tour" direttamente questa sera da Livorno. Queste le sue parole su alcuni aneddoti con Batistuta: "Bati aveva una peculiarità: faceva sempre di più rispetto a quello che tutti si aspettavano. Spesso questo lo portava a non essere contento del contratto che aveva firmato qualche mese prima. Creava delle situazioni di tensione volutamente, però ci sarebbero tanti aneddoti divertenti da raccontare. Otteneva sempre ciò che voleva".

Sull'attacco viola: "I gol che hanno fatto Jovic e Cabral non sono pochissimi. Quando però vai a prendere giocatori da altri campionati devi avere anche la pazienza di aspettarli. Per come è messa ora la Fiorentina io andrei a prendere una punta che già conosce il campionato italiano. Dia mi piace molto, ha fatto molto bene. Anche Nzola, perché no? Beltran avrà invece bisogno di tempo, per questo preferisco i primi due".

