IDRIS A RFV, Juv-Fio? Rivali i popoli non le squadre

Il noto opinionista e tifoso vip Edrissa Sanneh, in arte Idris, ha parlato così a RadioFirenzeViola a proposito del match di oggi: “Normalmente quella di oggi è una partita molto sentito tra due squadre che hanno una rivalità importante ma visto il contesto in cui si gioca, i bianconeri che faticano in campionato e la Fiorentina che non è più quella dell’anno scorso, non mi aspetto granché. Questa rivalità nasce da piccoli screzi come giocatori che da Firenze passano alla Juventus, secondo me sono più rivali i popoli che le squadre. La classifica dei viola non è buona ma la colpa non è dell’allenatore ma dei giocatori, sono loro che scendono in campo. Vlahovic? Ha avuto problemi di salute in questa stagione ma lui deve stare sereno perché è un grandissimo giocatore e il futuro è della sua parte. Per la Fiorentina non è facile sostituire l’attaccante serbo ovviamente".