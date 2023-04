GIORGETTI A RFV, Franchi? Un'operazione eccezionale

FirenzeViola.it

Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Sport del comune di Firenze, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo dalla situazione della squadra viola: "Annata particolare per la Fiorentina, praticamente sono stati due campionati staccati. Il primo molto più complesso. Adesso la squadra ha trovato un equilibrio e quella convinzione che serve. C’è un grande mister in panchina, è riuscito a cambiare in modo positivo la squadra. Ora c’è piena fiducia”.

Da chi è rimasto colpito ieri sera?

“Nico Gonzalez sicuramente. Un giocatore che scaglia un sinistro così dopo pochi minuti è incredibile. Cabral ha dimostrato di saper segnare e ieri non ha fatto un gol banale. La convinzione della squadra mi è rimasta veramente impressa”.

Sul Lech Poznan: “Il loro centravanti sa giocare a calcio. Mi aspettavo di più dalla loro difesa e dal portiere soprattutto”.

Cosa si può fare per recuperare Jovic?

“Esaminando gli attaccanti, Cabral non è la prima punta classica che protegge palla, come poteva essere Vlahovic. Ha caratteristiche diverse, ha progressione, sta migliorando nella protezione della palla. Jovic invece non è una prima punta. Dal punto di vista tecnico è molto meglio rispetto a quelli che ci sono, però con il passaggio al Real si è un po’ perso. Anche come trequartista adesso Bonaventura e Barak sicuramente sono in vantaggio sul serbo”.

Sul tema stadio: “Il sindaco ha fatto fin dall’inizio un’operazione eccezionale. Non verrà rifatto solo il Franchi, ma tutto il quartiere. È un grande investimento, perché ne beneficeranno tutti i cittadini. Senza risorse e senza investire, il calcio non è possibile farlo. Il nostro sindaco troverà il giusto equilibrio per sistemare la situazione”.

Chi è secondo lei la favorita per la vittoria della Conference?

“Onestamente, con la Lazio eliminata, io credo che la Fiorentina sia la favorita di questa Conference. Tra la Coppa Italia e la Conference, io sceglierei la Coppa Italia”.