GALDERISI A RFV, Braga forte, gran test per i viola

Giuseppe Galderisi, ex giocatore di Serie A nonché ex allenatore della squadra portoghese dell’Olhanense, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione “Dodicesimo Uomo”. Questa la sua analisi in vista di Braga-Fiorentina: “Il Braga è un’ottima squadra, ci sarà da battagliare. I portoghesi sono sempre particolari, hanno un modo di giocare diverso. Fanno solitamente il 4-3-3 ed è una squadra forte, è un bel test per la Fiorentina”.

Su Brekalo: “Italiano ha idee molto chiare e che sviluppa sempre. Un giocatore come lui può fare la differenza in quel calcio. C'è il tempo per ambientarsi e la concorrenza. Stando dalla parte di Italiano penso faccia scelte ponderate, ma la Fiorentina inizia le partite infrasettimanali e servirà spazio per tutti. Serve pazienza, e tutti noi dobbiamo dar adito a chi vede i giocatori tutti i giorni. Brekalo è un buonissimo giocatore”.

Su Paulo Sousa alla Salernitana: “La Salernitana ha l’obbligo di salvarsi, ha una società molto forte. L'anno scorso fu miracoloso, quest’anno è difficile e sarà complicato. Il fatto che si parli di Sousa la dice lunga sulle ambizioni di questa proprietà”.

Sulla sconfitta con la Juventus: “La Fiorentina non deve aver paura di niente. Deve esprimersi partita per partita. A volte gira bene altre no, ma la Fiorentina ha un’altra caratura rispetto a quella di ora”.