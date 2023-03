GALBIATI A RFV, Portiere? Non si discute: è Terracciano

L'ex viola Roberto Galbiati ha parlato a Radio Firenze Viola in merito al match odierno di Conference League. Queste le sue dichiarazioni:

Dopo l’1-0 dell'andata, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca alla Fiorentina, che cosa si aspetta di diverso, qualcosa in più dal Sivasspor o pensa che il loro livello sia quello visto a Firenze?

"Io credo che qualcosa in più il Sivasspor darà, gioca in casa e il risultato è ancora aperto. Troveremo una squadra differente rispetto a Firenze".

Che cosa di differente si aspetta? Un approccio tattico diverso?

"Saranno molto fisici, ma non andranno all’arrembaggio. Giocheranno con il contropiede fino ad una certa parte della gara, poi se la partita si metterà bene potranno continuare così, altrimenti cambieranno piano tattico per cercare di fare goal".

Gestione rosa nel mese di aprile con 3 competizioni , c’è bisogno della rosa allargata?

"Intanto pensiamo alla gara di oggi, che sarà difficile, poi con il Lecce non sarà una partita facile. Noi giochiamo una partita complicata, in trasferta, che è sempre impegnativo. La rosa allargata sicuramente farà comodo".

Si è parlato del capitolo portiere, su chi punterebbe?

"Non c’è discussione, il titolare è Terracciano, quindi gioca il titolare, se sta bene".

La Fiorentina come se la aspetta dal punto di vista tattico?

"Deve fare lo step importante di saper mantenere il risultato, non aspetterà l’avversario ma imporrà il proprio gioco, senza scoprirsi troppo".