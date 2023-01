GALANTE A RFV, Nico? Se vuoi vincere lo tieni

L'ex viola, Fabio Galante, si è così espresso ai microfoni dei media presenti a Pitti Uomo, tra cui Radio FirenzeViola, sulle vicende relative alla Fiorentina: "La prima parte di stagione non è stata esaltante, io penso che i viola per la squadra che hanno possano migliorare tanto. Poi c'è un allenatore bravo. Se nella seconda parte d'annata Cabral o chi per lui trova la condizione giusta penso che la Fiorentina possa vincere tante partite".

In difesa i singoli non hanno fornito prestazioni del tutto convincenti?

"Parlare di singoli non mi fa mai piacere, lo facevano anche quando giocavo io a calcio. Senz'altro è stato fatto qualche errore di più, ma si tratta di giocatori tutti molto forti".

Lei cederebbe Nico Gonzalez?

"Sono sempre decisioni difficili, quando ci sono di mezzo tanti soldi bisogna pensarci. Poi serve trovare qualcuno all'altezza. La Fiorentina è in buone mani, anche se le cifre sono alte...".



L'argentino è uno che può spostare gli equilibri?

"Quando sta bene ti fa vedere che ha classe, tecnica. Lo terrei se vuoi vincere le partite, ma davanti ad offerte incredibili uno ci pensa".