DINI A RFV, Vicenda Juve non può finire a tarallucci e vino

FirenzeViola.it

Giulio Dini, avvocato esperto di diritto sportivo nonché agente, ha parlato su Radio FirenzeViola durante Palla al Centro per commentare la vicenda legale in cui è coinvolta la Juventus con la UEFA, dalla quale passa anche il futuro della Fiorentina: “Non credo possano prenderla con calma. Se scorri il sito della UEFA, noti che è a formare le griglie delle squadre che partecipano alle coppe europee. Per cui la decisione dovrà arrivare molto rapidamente, e sarei sorpreso se arrivasse solo un’ammenda. Come ho già detto la settimana scorsa, la UEFA deve mostrare ai club una linea ben precisa. Si arriva al nuovo Fai Play che non convince del tutto e ha fatto storcere la bocca a tanti. La Juve non può chiuderla a tarallucci e vino, perché sarebbe come dire a tutti che se anche i bilanci fossero fatti da un bambino, poi la soluzione si trova. Francamente non è credibile”.

Conclude: "La Juve dal punto di vista finanziario è una società adesso malata, quale miglior soluzione può attuare per guarire, se non che ripartire da zero, cioè senza partecipare alle coppe?".