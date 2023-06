DI GENNARO A RFV, Ripartirei da Castrovilli: ecco perché

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si Compra". Queste le sue parole: Con l'Under 21 c'è stata l'ennesima delusione per l'Italia. È stata una squadra senza carattere, con tante situazioni che devono far riflettere. Abbiamo delle lacune che conosciamo da tanto tempo: attaccanti che non sappiamo se possono essere il futuro. Il discorso vale per tutte le Nazionali italiane, dai più giovani a quella di Mancini. Ci mancano attaccanti".

A Firenze si discute del rinnovo di Castrovilli.

"Questo può essere davvero il suo anno, il primo acquisto vero della Fiorentina perché potrà tornare al massimo. Ripartirei da lui: se torna il giocatore che conosciamo, ti dà tantissimo. Poi ha il 10 sulla schiena e non ci sarebbero più scusanti. Ad Italiano mi pare che piaccia, ha avuto solo un po' di problemi a causa degli infortuni a catena. Castrovilli se sta bene è uno dei più forti centrocampisti della rosa assieme a Bonaventura".

Perché la Fiorentina non ha giovani in Nazionale?

"Gli stranieri ci hanno condizionato e per questo abbiamo sempre meno talenti importanti. Bisogna rivedere le regole a livello nazionale. Capisco Corvino che si è arrabbiato, ma non capisco come sia possibile che vada bene al nostro calcio. I settori giovanili non vengono valorizzati. I nostri giovani vanno riqualificati".