DEGENNARO A RFV, Viola, occhio a non fare come il Nizza

A due giorni da Fiorentina-Basilea, Radio FirenzeViola ha ospitato in collegamento Marco Degennaro, dirigente dello Yverdon (seconda serie svizzera) per parlare dei rossoblu di Svizzera: "Se guardiamo i risultati in coppa, il cammino del Basilea è eccezionale, si veda anche l'eliminazione col Nizza. Se si guarda il campionato svizzero, il quinto posto su dieci squadre è una posizione assolutamente insolita per il blasone della squadra: è una squadra dai due volti per ora".

La stella della squadra è Zeki Amdouni.

"Sì, Amdouni è un ottimo giocatore che per adesso alterna ottime prestazioni a passaggi a vuoto ma ci sta. Sono in tanti ad avere un andamento simile. Sono giovani ed incoscienti nel senso buono".

Cosa deve temere la Fiorentina?

"L'errore che può fare la Fiorentina è sottovalutare il Basilea. Se non farà questo errore, la struttura della squadra viola non può essere messa in crisi. L'unico rischio è fare quello che ha fatto il Nizza. Di fronte ci sono dei ragazzi che corrono e giocano bene che si accendono in un attimo".

Sarà una sfida speciale per Arthur Cabral.

"Qui a Basilea Cabral ha fatto registrare dei numeri che non si vedevano da anni. Ha lasciato il segno per le cifre registrate e fa piacere che stia facendo bene nel campionato italiano. Sicuramente sentirà la gara, visto come è stato il suo percorso a Basilea, dove è stato accolto benissimo ed andandosene ha portato tanti soldi nelle casse nel club. Penso che sarà applaudito dai tifosi del Basilea".