D. CANOVI A RFV, Amrabat-Barça? Impossibile resistere

Lo storico operatore di mercato Dario Canovi ha parlato nel corso delle trasmissioni di Radio Firenzeviola, commentando così il momento di forma della Fiorentian ed alcune ipotesi estive di mercato: "Cabral lo aspettavo. Chi ha sorpreso comunque in positivo, non perché non credessi in lui ma per i problemi fisici avuti, è Rolando Mandragora. Lo seguivo quando era giovane e pensavo che sarebbe arrivato in Nazionale molto presto.

Amrabat? Quando arrivano certe offerte è difficile resistere. Mi riferisco alla corte del Barcellona ma non solo. Per me farebbe ancor bene in Inghilterra. Su Nico Gonzalez dico che è un giocatore importante ma, mi ripeto, tutto dipenderà dalle offerte. Noi in Italia siamo diventati una show-room: mostriamo i talenti in vetrina per poi rivendergli in altri campionati. Con l'avvento in Francia dei fondi stranieri stiamo per diventare il quinto campionato in Europa per ordine di importanza. Da noi arrivano solo giocatori da rilanciare, faccio l'esempio di Pogba. Quando ho letto di quella operazione possibile della Juventus sono rimasto sbigottito. Ma anche Paredes, come Pogba è un ex giocatore".