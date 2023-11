CHIARUGI A RFV, Attacco? A Beltran serve un partner

FirenzeViola.it

Luciano Chiarugi a Radio Firenze Viola

Ospite di Radio FirenzeViola, il grande ex Fiorentina Luciano Chiarugi si è espresso così sui limiti offensivi della squadra di Vincenzo Italiano: "Inutile dirlo ma serve un attaccante come Vlahovic. Tecnicamente il serbo è difficile da rimpiazzare, ma non ho ancora visto nessun attaccante con la sua stessa voglia, con la stessa fame sotto porta che vedevo in quel ragazzo a Firenze. Scamacca? Non l'avrei preso. Qualche perplessità le ha anche Gasperini su di lui.

E sulla possibilità di cambiare volto all'attacco passando a due punte, Chiarugi ha detto: "Beltran mi è parso ancora acerbo per il calcio italiano, o quanto meno non mi sembra possa fare la prima punta. La soluzione mi pare semplice: noi paragoniamo Beltran al primo Lautaro, allora servirà anche una punta da affiancare all'argentino, perché Lautaro si appoggiava spesso ad una prima punta. Con un attaccante accanto Beltran sarebbe alleggerito anche delle responsabilità offensive. In più, almeno un esterno è sacrificabile in questo modulo. Quindi vorrei vedere il prima possibile Beltran in coppia con Nzola".

