CARNASCIALI A RFV, Punte non si nascondano con paura

Daniele Carnasciali a Radio FirenzeViola

Daniele Carnasciali, ex giocatore di Fiorentina e Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio".

Come si riprende la Fiorentina da queste tre sconfitte in campionato?

"Il Bologna è la squadra giusta per ripartire, è una squadra forte e in forma con cui bisogna stare attenti e giocare come lo è abituata a fare la Fiorentina. Nelle ultime partite è stata persa lucidità e c'è stato un calo, oltre a esserci sempre il problema dei gol degli attaccanti. Nzola non sta andando bene e il gol di ieri non significa molto e, oltre a metterci del suo, devono essere bravi l'allenatore e la squadra a metterlo in condizione. Gli basterebbe poco per sbloccarsi ma al momento non ci riesce".

La pausa ha influito dopo la vittoria di Napoli?

"La pausa può aver influito e Italiano potrà cambiare qualcosa nella gestione della prossima sosta. E' stato sbagliato qualcosa al di là della condizione fisica, perché ci sono stati giocatori irriconoscibili dopo essere stati impegnati per un po' di tempo con le proprie nazionali. Può capitare di sbagliare una partita dopo la sosta, ma non deve accadere per tre o quattro partite di fila. La prestazione c'è stata in ogni partita ma alla fine ci sono state sempre poche occasioni da gol, quindi non è una questione di concretezza. Gli attaccanti non cercano assiduamente l'occasione e l'aspettano troppo nascosti, non devono entrare in campo con la paura perché in quel modo non gli arriverà mai un pallone".

Cosa ne pensa dei terzini viola?

"Parisi, anche se ha sbagliato con la Juventus essendo fuori ruolo, fa sempre ottime prestazioni e bisogna farlo giocare dandogli continuità. In attesa del ritorno di Kayode, anche Pierozzi che ha giocato ieri sera potrà essere una buona risorsa".