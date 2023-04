CARNASCIALI A RFV, Dopo Verona, Fiorentina rinata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole dopo la gara di Poznan: "Vittoria non scontata, l’avversario non era debole, ma la Fiorentina ha affrontato la gara nella maniera giusta. Nonostante il gol del pareggio, la squadra ha continuato a giocare e ha ritrovato il vantaggio”.

Sul percorso della Fiorentina: “Stanno andando benissimo, hanno un piede in finale di Coppa Italia, e in una partita secca chi starà meglio riuscirà ad arrivare alla vittoria. Prima di Verona era una cosa impensabile. Da lì in poi, hanno trovato un equilibrio e una continuità importante”.

Cosa dovrebbe essere assimilato da questa stagione?

“La società è stata brava. Ha creduto sempre in questa squadra e i risultati adesso le stanno dando ragione. Nel mercato estivo ovviamente dovranno mantenere i giocatori che stanno facendo bene, non venderli per fare soldi, e prendere qualche innesto importante”.

Su Italiano: “È molto bravo. All’inizio non facevano risultato, perché non aveva trovato ancora la formazione giusta, infatti chiunque si chiedeva perché tutte le volte cambiasse l’11 iniziale. Diciamo che ci ha messo un po’ troppo tempo, però dopo il mondiale, è riuscito a far rendere i giocatori al massimo”.

Su Terzic: “Quando è stato chiamato in causa, il proprio dovere l’ha fatto. Lo terrei”.

Sull’Atalanta: “Ha le capacità e la forza per poter arrivare in Europa. Tutti gli anni sforna campioni. È ancora in corsa in campionato”.