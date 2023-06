BRAMBATI A RFV, Ripartire da Italiano, Zaniolo...

FirenzeViola.it

Massimo Brambati ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Secondo me prendere Zaniolo sarebbe un affare, ma è necessaria la presenza di un allenatore in grado di farlo crescere. Italiano ritengo che sia l'allenatore adatto a gestire e a favorire la crescita di questo ragazzo. La Juventus sicuramente sarebbe avvantaggiata su tanti altri aspetti per l'acquisto del giocatore, ma non penso che Allegri sia in grado di indirizzarlo adeguatamente. C'è da considerare che per la Fiorentina sarebbe una spesa importante, soprattutto per l'ingaggio, ma avere questo giocatore vuol dire avere qualcosa in più, e io personalmente una scommessa su di lui la farei".

Cosa pensa di Nzola, Retegui e Dia, peraltro alcuni dei nomi più importanti accostati al mercato estivo della Fiorentina?

"A me piace molto Nzola; Retegui mi piace, però bisogna vedere se sarà in grado di abituarsi al campionato italiano. Dia è un grande attaccante, può essere una buona alternativa dato che alla Salernitana ha fatto una bella stagione".

Cosa ha da dire sul rinnovo di Italiano?

"Il fatto che sia rimasto è molto importante per i Viola, ed è da qui che la società e la squadra devono ripartire. Come allenatore mi piace molto, soprattutto se pensiamo al fatto che quest'anno è partito male per poi riprendersi grazie a una serie di vittorie incredibili".

Secondo lei cos'è che è mancato alla Fiorentina quest'anno, considerando anche le due finali perse?

"Penso che nelle sconfitte subite in entrambe le finali, la squadra ha pagato quella che è la mancanza di esperienza e l'assenza di una punta di livello, con un buon istinto del gol. In finale di Conference si meritava di sicuro di arrivare ai supplementari, e se consideriamo anche la finale contro l'Inter si meritava qualcosa di più; c'è da dire che è stata in grado di mettere in difficoltà l'Inter più del City".

Qual è la sua opinione su Elia Caprile?

"E' un buon portiere, al Bari ha fatto molto bene. Mi ha soprattutto impressionato per la sua serietà e tranquillità, deve considerare però il fatto che lo scenario della Serie A e la maglia della Fiorentina richiedono un livello più alto. Ho molta fiducia nelle capacità del direttore Pradé, lo conosco da tanti anni, è sicuramente bravo e capace nel fare mercato".