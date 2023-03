BERTI A RFV, Sirigu perfetto. Gollini ha sparato "cacca"

Ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex portiere, Gianluca Berti: "Riguardo Gollini è normale che per un portiere giovane dopo tanto che sta fuori, è normale che devi trovare sicurezza nelle uscite e nelle parate. Poi oggigiorno non ti aspetta nessuno quindi devi sempre farti trovare pronto".

Ieri è stata la prima da titolare in campionato di Sirigu e si è fatto trovare pronto.

"È un portiere esperto, ha dato sicurezza. Nella gestione della partita, oltre la parata, è stato perfetto".

Meglio rispetto alla partita contro il Braga.

"Per un esperto "anzianotto", dopo che non giochi, è normale essere più arrugginito rispetto ad un giovane".

L' ho visto meglio nella condizione fisica.

"È normale, arrivi in un ambiente che sai di poter giocare e ti alleni per bene. Mentre, lo dico per esperienza, quando sai di non giocare nemmeno nell'amichevole del giovedì, ti alleni e non ti alleni".

In generale la Fiorentina?

"È un'altra squadra rispetto ad un mese fa, è la squadra che tutti speravano di vedere dopo l'anno scorso. Nessuno era abituato a giocare tre partite a settimana, quindi era anche una questione di adattamento".

Italiano può contare su una rosa completa.

"Fino ai mondiali non aveva né Gonzalez, né Sottil. Ora con la rosa al completo può puntare a fare bene anche in campionato".

Il campionato dipende anche dalla situazione della Juve?

"Si, sicuramente".

Brekalo?

"È un doppione, avrei virato su altri giocatori. Magari lo hanno fatto in visione di un futuro. Se fosse in prospettiva, ha grandi qualità anche se gli servono minuti nelle gambe".

Ti aspettavi di vedere Castrovilli, dopo i 60 minuti contro il Sivasspor?

"Sul fatto se fosse giusto schierarlo o no meglio di Italiano non lo sa nessuno. Castrovilli è una pedina importante anche perché giocatori con le sue caratteristiche la Fiorentina non ne ha".

Vannucchi?

"Sono due prospetti importanti, sia lui che Martinelli, sono due dei giovani migliori in Italia. Bisogna vedere come reagiscono con la testa. Bisogna lasciarli sereni e con calma verranno fuori. La famiglia sarà fondamentale, li dovrà proteggere. Hanno delle grandi qualità, speriamo vengano fuori per essere i futuri portieri della Fiorentina

Gollini?

"Lui è stato un portiere delle giovanili della Fiorentina. Per la mia esperienza se un giocatore non è tanto convinto di vestire una maglia allora non va bene. Io dopo l’addio di 10 anni fa non lo avrei ripreso. Non concepisco un giocatore che spara "cacca" nell'ambiente dove è cresciuto. Poi in questo momento al Napoli è facile parlare".

Giovedì contro il Sivasspor, che insidie ci possono essere?

"Le insidie ci possono essere, anche se penso che la Fiorentina sia superiore. La partita di giovedì scorso è stato un allenamento, la viola poteva vincere 5-0. La Fiorentina deve comunque andare con gli attributi e la convinzione giusta".