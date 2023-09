BERRUTO A RFV, V. Park? Ha ragione la Fiorentina

FirenzeViola.it

Mauro Berruto a Radio Firenze Viola

Mauro Berruto, ex c.t. Nazionale Pallavolo Maschile e deputato PD, è intervenuto così su Radio Firenzeviola: "Le lungaggini burocratiche sono un problema a Firenze per il Viola Park così come lo sono in tutta Italia. C'è un problema con i luoghi destinati a un grande spettacolo sportivo come è il calico, c'è un problema non solo estetico ma anche economico. Io sono un tifoso del Torino e sto parlando in una radio della Fiorentina ma non posso non citare l'esempio dello Juventus Stadium. Lo stadio del club bianconero è stata un'operazione che ha funzionato, una struttura simile determina un livello di eccellenza che diventa un fattore attrattivo sia per i calciatori iche per i tifosi.

Con la alta qualità degli stadi si risolve anche gli scontri all'interno delle strutture, lo abbiamo visto in Inghilterra. Dobbiamo sempre ricordarci che il problema non sono le leggi ma è la visione che c'è dietro a determinate leggi. Il miglioramento del sistema economico passa dalla necessità di ammodernare le infrastrutture sportive e avere un'ecosistema legislativo che permetta ai club di fare tutto ciò. Resto dell'idea che lo stadio debba essere un luogo aperto al pubblico sette giorni su sette e che possa offrire servizi su servizi sempre. Supercoppa Italiana? Personalmente non sono contento che questa competizione italiana si vada a giocare in Arabia, qualche riflessione su questo sono convinto che andrebbe fatta".