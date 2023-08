ASCARI A RFV, Viola? Bel mercato, Beltran è la ciliegina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Eugenio Ascari, agente ed esperto di mercato, è intervenuto nella puntata odierna di Radio FirenzeViola On Tour, presso il Caffé Ginori, per parlare della situazione in casa Fiorentina: "La Fiorentina sta facendo un mercato scoppiettante. Beltran è una ciliegina sulla torta. Il contratto di Beltran è stato fatto il 10 agosto, così come quello di Batistuta. L'argentino ha vinto l'ultimo campionato, oltre la Roma e la Viola c'erano anche i club inglesi. Sicuramente questa è stata una prova di forza della Fiorentina che dimostra l'appetibilità della club di Italiano. è stato davvero un bellissimo segnale".

Beltran si può paragonare a Batistuta?

"Il paragone con Batistuta è troppo azzardato. Sono due giocatori diversi, Bati era un panzer, Beltran è più piccolo e agile. Spesso e volentieri abbiamo criticato le operazione della società Viola, ma se ora ha alzato l'asticella è perché hanno fatto delle ottime cessioni, come quelle di Cabral, Terzic e Igor".

La Fiorentina sta lavorando anche per il futuro con l'acquisto di molti giovani.

"Si la Fiorentina sta andando verso la direzione giusta, basta vedere l'acquisto di Nzola. Se dovesse arrivare un difensore centrale oltre Mina la rosa per me è completa".

Che ne pensa di Mina?

"Quando lo acquistò il Palmeiras era uno dei migliori difensori, poi con il trasferimento al Barcellona alzò l'asticella. Per me le ultime due stagioni ha zoppicato, ma solo tre stagioni fa, quando aveva Ancelotti come allenatore, giocò un grande campionato".

Se partono Ikone e Sottil, con i soldi si potrebbe prendere Berardi?

"Per me sarebbe un sogno. Berardi è il giocatore che ti permette di fare il salto di qualità. La Fiorentina inoltre ha tanti giocatori, quindi dovrà fare delle vendite".