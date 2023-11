VIKINGO PRONTO A TORNARE. LA VIOLA OSSERVA PER GENNAIO

FirenzeViola.it

Dopo una brevissima vacanza al lago di Como consigliato dagli amici argentini che lo apprezzarono anche per il matrimonio di Lautaro Martinez del maggio scorso, per Lucas Beltran ieri giornata di lavoro al Viola Park per recuperare dall'infortunio subito contro la Juventus. Un problema all'anca che lo ha tenuto fuori contro il Cukaricki e soprattutto con il Bologna: ora l'argentino scalpita e vuole tornare con il Milan per non perdere il treno viola dopo aver superato Nzola nelle gerarchie di Italiano. L'angolano, dal canto suo, non ha sfruttato l'occasione del compagno di reparto infortunato e nonostante la rete su rigore in Serbia è sembrato lo stesso, appannato, giocatore di tutto l'inizio di stagione.

Per questo Italiano spera di poter riavere presto Beltran per poter continuare sulla strada interrotta con l'infortunio. Sono poco più di 700 i minuti giocati fin qui dall'ex River, con una sola partita completata senza sostituzioni, quella in casa contro il Ferencvaros. Non gli è stata data la continuità sperata ma lo score segna comunque troppo poco: solo due gol contro il Cukaricki. Anche se questo non ha fermato l'entusiasmo della città nei suoi confronti e lo si vede dopo ogni sostituzione al Franchi, con i tifosi viola che lo applaudono sempre nonostante l'assenza di reti.

Le prossime settimane saranno decisive per l'argentino e per Nzola per convincere la Fiorentina a non tornare sul mercato per trovare un profilo che possa garantire qualche gol in più, magari anche di seconda mano. Non è la volontà del club viola che invece ha deciso di puntare almeno fino al termine della stagione sui due attaccanti acquistati la scorsa estate ma se nelle prossime partite lo score dei due sarà ancora questo, è normale che delle riflessioni saranno fatte in vista di gennaio.