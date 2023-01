TREQUARTI SOTTOTONO. MA LE ALTERNATIVE NON MANCANO

Nel pareggio di ieri sera con il Monza uno dei reparti che ha brillato meno è stata la trequarti. Oltre agli esterni leggermente sottotono, anche Barak come trequartista si è trovato un po' in difficoltà e non è stato mai pienamente in partita. Preferito a Bonaventura (probabilmente non al 100%, come ha detto lo stesso Italiano nel post partita) e a Castrovilli, di rientro dal lungo infortunio, l'ex Verona è rimasto spesso in ombra toccando pochi palloni, non garantendo quel ruolo di collante tra i reparti. Se il 2022 si era chiuso in crescendo con quel gol a San Siro, il 2023 non è iniziato sulla stessa cresta d'onda.

E' chiaro come in questo momento sia evidentemente il più pronto per scendere in campo e occupare quella casella, ma allo stesso tempo c'è da considerare il fatto che in casa viola ci siano tanti competitor per quel ruolo. La concorrenza in quella posizione di certo non manca e Italiano può godere sicuramente un'ampia scelta. Dopo l'investitura che lo stesso tecnico ha dato a Castrovilli nel ruolo di trequartista, in attesa che il numero 10 sia al 100%, e con un Bonaventura non al meglio, Barak ha una grande occasione per prendersi il posto.

Non è da escludere il fatto che anche Jovic potrebbe rientrare in questa mini competizione considerando che l'anno scorso in più di un'occasione è stato chiamato a svariare dietro la punta. Viste le difficoltà e considerata anche l'importanza del ruolo in un 4-2-3-1, non è detto che Italiano possa decidere di optare per un cambio. Il tecnico ha dimostrato in più di un'occasione che non ci sono titolari inamovibili e se il ceco non dovesse migliorare il suo rendimento, considerata anche l'agguerrita concorrenza, il rischio di scivolare nella gerarchie potrebbe essere dietro l'angolo.