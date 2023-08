TRA CURVA CHIUSA E RINCARI: IL CALO DEGLI ABBONATI E IL CONFRONTO COL PASSATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono stati in tutto 17.252 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi viola per questa stagione allo stadio Artemio Franchi. Il dato, reso noto ieri dalla Fiorentina al termine del match contro il Lecce, ha fatto registrare un calo di circa 4.100 tessere rispetto alla scorsa annata (quando gli abbonati furono 21.325), pari al 20% delle presenze costanti dell’ultimo campionato. Non una sorpresa in casa viola: la chiusura di un intero settore (la Curva Ferrovia) a partire da gennaio in virtù dell’inizio dei lavori per il restyling dello stadio e dunque l’impossibilità di sottoscrivere un carnet di biglietti per le gare interne di Biraghi e compagni in quella zona dell’impianto rendono - a detta del club - i numeri attuali in linea con quelli della scorsa stagione.

La sensazione, tuttavia, è che un peso specifico sulla flessione dei numeri raccolti dopo oltre un mese di campagna di fidelizzazione, lo abbia avuto anche il rincaro dei prezzi, che in media in quasi tutti i settori del Franchi sono aumentati almeno del 25%. Sull’argomento tuttavia la Fiorentina - per bocca del dg Barone - era stata chiara fin da subito. E a fronte della prospettiva della chiusura totale della Ferrovia (settore ospiti compreso) da gennaio e del probabile trasloco dei viola in un altro impianto dalla prossima annata (scelta proposta dal Comune che avrà della conseguenze anche sul bilancio del club stesso), la società aveva scelto di mandare messaggi chiari già a inizio giugno. La presenza di oltre 30mila spettatori ieri nella sfida contro il Lecce fanno supporre che anche in questa stagione l’appoggio del pubblico non mancherà, anche se sorprende come appena pochi mesi dopo una stagione che ha visto la squadra di Italiano fare due finali (come non accadeva dal 1961) il dato totale sia stato così al ribasso.

Scorrendo lo storico degli abbonamenti sottoscritti dal post-fallimento ad oggi dai tifosi della Fiorentina, si può notare come il dato in assoluto più alto resti quello totalizzato nell’ultima stagione sportiva pre-Covid (peraltro il primo dell’era Commisso, ovvero la 2019/20) quando furono staccate 28.026 tessere mentre quello più basso riguarda l’annata 2011/12 quando fu raggiunto il modesto tetto di 11.594 abbonamenti. Nell’elenco sottostante, ecco il dato finale degli ultimi ventidue anni (dalla C2 ad oggi) di abbonati allo stadio Franchi:

IL NUMERO DEGLI ABBONAMENTI DAL 2002 AD OGGI

2023/24: 17.252 abbonamenti

2022/23: 21.325 abbonamenti

2021/22: 10.363 girone d’andata, 11.806 girone di ritorno (mini-abbonamenti)

2020/21: stadi a porte chiuse per la pandemia da Covid-19

2019/2020: 28.026 abbonamenti

2018/2019: 21.219 abbonamenti

2017/2018: 17.235 abbonamenti

2016/2017: 20.154 abbonamenti

2015/2016: 18.512 abbonamenti

2014/2015: 23.160 abbonamenti

2013/2014: 21.612 abbonamenti

2012/2013: 12.547 abbonamenti

2011/2012: 11.594 abbonamenti

2010/2011: 15.530 abbonamenti

2009/2010: 20.349 abbonamenti

2008/2009: 24.709 abbonamenti

2007/2008: 23.389 abbonamenti

2006/2007: 23.904 abbonamenti

2005/2006: 24.066 abbonamenti

2004/2005: 23.622 abbonamenti

2003/2004: 21.425 abbonamenti (in Serie B)

2002/2003: 16.648 abbonamenti (in Serie C2)