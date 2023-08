NIZZA-FIORENTINA, Rischio beffa ma finisce 1-2

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Finisce 2-1 per la Fiorentina la seconda gara di Cela Cup, contro il Nizza. La squadra di Italiano ha comandato il gioco per almeno tre quarti della gara e nel primo tempo Jovic e Kouame fissano il parziale, che poteva essere più largo al netto di alcuni errori sotto porta, oltre ad un palo di Ikoné. Nella ripresa il trend non cambia ma nel finale il Nizza prende coraggio e la Fiorentina si arrende al bel gol di Bouanani poi resiste all'assalto finale dei francesi portando così a casa il risultato. Da sottolineare il debutto di Infantino al 60'.