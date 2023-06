NEL MAZZO C'È ANCHE HJULMAND. MA CORVINO È BOTTEGA CARA

FirenzeViola.it

In attesa di capire quale sarà il futuro di Sofyan Amrabat e soprattutto quale club deciderà di affondare il colpo per il calciatore marocchino che si sta godendo il suo riposo in Olanda, la Fiorentina continua a sfogliare la margherita dei nomi che potrebbero fare al caso di Italiano per il centrocampo.

Ad oggi, e si sa che il mercato può cambiare nel giro di poche ore, il club viola d'accordo con il tecnico vorrebbe andare su un centrocampista che possa abbinare sia fase difensiva che offensiva in maniera pressoché uguale. Per questo il nome di Maxime Lopez è un po' più freddo rispetto a quello di Morten Hjulmand, classe '99 che piace a mezza Italia.

La Fiorentina è tra queste ma oltre a dover battere la concorrenza di club come Roma, Milan e Borussia Dortmund, dovrà anche trattare con Pantaleo Corvino che forte della riconferma alla guida dirigenziale del Lecce ha intenzione di sparare alto per uno dei gioielli della sua rosa. I giallorossi sono alle prese con la questione allenatore e una volta selezionato il prossimo tecnico procederanno alle valutazioni sui giocatori in uscita, tra cui lo stesso Hjulmand.

Per ora dunque ci vorrà ancora pazienza, fosse altro perché una soluzione per Amrabat è lontana dall'essere trovata. Ma il nome di Hjulmand in chiave viola va tenuto d'occhio una volta salutato il marocchino.