NAZIONALI, Gli impegni e i minutaggi dei viola nel mondo

© foto di Federico De Luca 2023

Una delle notizie più lette oggi sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda l'approfondimento che la nostra redazione ha fatto sui calciatori della Fiorentina in nazionale. Sofyan Amrabat ha macinato 90 minuti nell’amichevole tra Marocco e Capo Verde per poi lasciare il ritiro dei Leoni d’Atlante, essendo al centro delle note voci di mercato. Molto più spazio ha collezionato invece Nico Gonzalez, in campo per 134 minuti (sempre partendo titolare) nelle due gare del tour asiatico disputato dall’Albiceleste contro Australia e Indonesia. Mentre Nikola Milenkovic, dopo aver visto dalla tribuna la prima gara della Serbia contro Giordania, è stato protagonista dei 90 minuti successivi, quelli contro la Bulgaria.

