AMICHEVOLI, TOUR IN ASIA, EUROPEO U21, QUALIFICAZIONI ALLA COPPA D'AFRICA: I VIOLA NEL MONDO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la settimana appena andata in archivio, si sono conclusi anche tutti gli impegni dei viola in nazionale, che, ricapitolando, erano: Amrabat e Sabiri col Marocco, Gonzalez con l’Argentina, Kouamé con la Costa d’Avorio, Milenkovic con la Serbia e Munteanu con la Romania. C'è chi ha corso di più e chi non ha mai visto il campo, chi ha preso parte a semplici amichevoli e chi si trova tuttora in importanti manifestazioni.

Seguendo l’ordine appena citato, Sofyan Amrabat ha macinato 90 minuti nell’amichevole tra Marocco e Capo Verde per poi lasciare il ritiro dei Leoni d’Atlante, essendo al centro delle note voci di mercato. Mentre per Abdelhamid Sabiri, 45 minuti nella medesima gara dell’ex Verona e una mezzora contro il Sudafrica.

Molto più spazio ha collezionato invece Nico Gonzalez, in campo per 134 minuti (sempre partendo titolare) nelle due gare del tour asiatico disputato dall’Albiceleste contro Australia e Indonesia.

Amara è stata la parentesi di Christian Kouame, coinvolto interamente per 90 minuti nella sonora sconfitta per 3-0 della sua Costa d’Avorio contro Zambia, nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa.

Mentre Nikola Milenkovic, dopo aver visto dalla tribuna la prima gara della Serbia contro Giordania, è stato protagonista dei 90 minuti successivi, quelli contro la Bulgaria dello sfortunato Dimo Krastev, convocato dalla nazionale ma costretto al forfait per infortunio.

Simile sorte al centrale serbo è toccata a Louis Munteanu. Per il 2002 viola non c’è stato spazio nella partita col Kosovo, cosa che non si può dire invece per l’Europeo Under 21, vetrina più importante tra tutti gli impegni dei viola in nazionale. Per il rumeno una prestazione incolore per 70 minuti da esterno di destra con la Spagna (gara persa per 3-0) e altri 57 minuti nella seconda sconfitta, per 1-0 con l’Ucraina. Munteanu non è però l’unico elemento a tinte viola all’Europeo di categoria. Oltre a lui c’è Toni Fruk, mai impiegato dalla Croazia nelle prime due gare con Ucraina e Spagna (perse entrambe).