MAGLIE, Quella pre-gara è camouflage, da allenamento...

In questi giorni è stata svelata la seconda maglia, con i fiori a formare una barra trasversale che tanto ha fatto discutere. E ce n'è un'altra, quella pre-gara che incuriosisce chi passa davanti al Fiorentina Store davanti allo stadio (e anche i lettori di Firenzeviola a giudicare dalle letture) visto il motivo camouflage. Non nuovo per Kappa che già lo aveva sperimentato sul Napoli, né per altri club, come la Juve o il Perugia in B alcuni anni or sono.

Quelle da allenamento sono invece a tinta unita con maniche e inserti di un colore contrastante. Ecco le foto scattate al negozio stamattina, quando sono entrati per informarsi o acquistare diversi tifosi . (LEGGI QUI)