FOTO FV, Le nuove maglie. C'è anche quella pre gara

Fonte: Luciana Magistrato

Come sappiamo sono note da ieri le nuove seconde maglie che la Fiorentina indosserà la prossima stagione. Per quanto riguarda la maglia per le partite in casa invece, queste erano già state rivelate prima della partita di campionato contro la Roma. Come testimoniato dalle immagini di Firenzeviola.it però nello store viola sono presenti anche le nuove maglie pre gara (le prime in foto). In foto anche le altre maglie da allenamento.