LECH POZNAN, Come sta la squadra polacca? Il punto

Giovedì prossimo alle ore 21 andrà in scena il primo atto tra Lech Poznan e Fiorentina, valevole per i quarti di finale di Conference League. Il ritorno è in programma giovedì 20 Aprile, al Franchi, alle ore 18.45. Un doppio confronto a primo impatto alla portata, considerando anche gli incroci apparentemente più pericolosi contro West Ham, Az Alkmaar o Nizza, ma che la squadra di Italiano non dovrà prendere sottogamba.

La squadra di Jhon Van den Brom (QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO) è una delle più in forma di questa edizione di Conference League ed è attualmente al primo posto nella speciale classifica dei clean sheet. I polacchi infatti non hanno subito gol in ben 6 partite di questa competizione. Nello specifico i prossimi avversari dei Viola non prendono gol in Conference dalla sfida del 27 ottobre contro l’Austria Vienna (1-1). Da lì in poi un secco 3-0 contro il Villareal ai gironi, un 1-0 complessivo agli spareggi contro il Bodo Glimt e un 5-0 complessivo contro il Djurgarden agli ottavi. Oltre a ciò, dando un’occhiata alla classifica dei marcatori,considerando le partite dai gironi in poi, spiccano a quota 5 gol sia Ishak che Skoras. (QUI L’INTERVISTA ALL’AGENTE DI MIKAEL ISHAK). Al primo posto l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic.

E in campionato? Nell’Ekstraklasa il Lech Poznan si trova attualmente al terzo posto in classifica, a quota 47 punti in 27 giornate, dietro a Robotniczy e Legia Varsavia (rispettivamente a 61 e 55 punti, ma con una partita in meno). Al momento, a 7 giornate dalla fine sembra impossibile che gli eurorivali dei Viola possano raggiungere le due squadre che li precedono e anzi, il Pogon Szczecin, che si trova al quarto posto, si trova dietro di sole 3 lunghezze. Il Lech Poznan inoltre è momentaneamente la terza miglior difesa del campionato (25 gol subiti) assieme al Warta (contro cui ieri ha giocato e vinto) e mantiene dunque l’ottimo trend visto in Conference. Quanto all’attacco invece sono 38 le reti totali: quarto miglior attacco. Dei 47 punti totali va inoltre specificato come 23 siano arrivati tra le mura amiche e i restanti 24 in trasferta (più di ogni altra squadra nella massima serie del campionato polacco).

Ma in che stato di forma è la squadra polacca? Dalla prima sfida di campionato al rientro dalla pausa per il Mondiale in Qatar sino ad oggi, il Lech Poznan, tra Ekstraklasa e Conference, ha disputato 15 partite vincendone 8, pareggiandone 5 e perdendo le restanti 2. Oltre a ciò, nonostante i favori dei pronostici indichino altre squadre come le favorite alla vittoria finale, sui social tanti tifosi del Lech stanno sognando proprio di vincere questo trofeo e la carica è tale che, per l’andata dei quarti, lo stadio sarà tutto esaurito.