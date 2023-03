LECH P., Ecco chi è l'avversaria viola. Nel 2015...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dall'urna di Nyon la Fiorentina ha pescato il Lech Poznan, squadra polacca che per la prima volta nella storia si troverà ad affrontare un quarto di finale di una competizione europea. La squadra polacca ha superato gli ottavi contro il Djurgarden con un netto 5-0 totale tra andata e ritorno e agli spareggi, in virtù del secondo posto nel girone con Villarreal, Austria Vienna e Hapoel Be'er Sheva, ha battuto il Bodo Glimt grazie all'1-0 del ritorno dopo lo 0-0 in Norvegia. Uno dei risultati più importanti ottenuti in questa Conference League è il 3-0 nel girone contro il Villarreal. In campionato al momento sono terzi a quota 40 punti in 24 partite, dietro a Robotnczy e Legia Varsavia.

Il loro giocatore più in forma è senza dubbio il capitano, Mikael Ishak, attaccante svedese di 29 anni che con i suoi 8 gol è al momento il capocannoniere della Conference League (due reti in più di Cabral e Jovic). A questi si aggiungono i 10 gol in campionato, nelle 20 presenze totali. Per lui un passato anche in Italia, al Crotone, dove ha giocato 24 partite segnando 4 gol nella stagione 2013/2014. Tra gli altri giocatori da tenere sotto controllo c'è senz'altro Michal Skoras, ala sinistra di 23 anni cresciuta nel vivaio del Lech Poznan. Per lui 7 gol in questa Conference League e 6 in campionato. I due citati sono senza ombra di dubbio la coppia del gol da tenere sotto osservazione.

Il loro allenatore è John van den Brom, olandese di 56 anni arrivato proprio questa estate. Per lui un lungo passato in Olanda tra giovanili dell'Ajax, ADO Den Haag, Vitesse, Utrecht e ben 5 anni all'AZ Alkmaar. L'allenatore olandese ha quasi sempre optato per un 4-2-3-1 piuttosto offensivo che esalta le caratteristiche delle sue ali. In alternativa c'è il 3-5-2, schierabile con l'ausilio di qualche accorgimento. In passato ha sfidato il Milan ai gironi di Champions League, quando era allenatore dell'Anderlecht: arrivò una sconfitta per 1-3 e uno 0-0.

Il Lech Poznan ha già incontrato i Viola nei gironi di Europa League 2015-2016, perdendo in Polonia grazie alla doppietta di Ilicic, ma superando la squadra gigliata al Franchi per 2 a 1. Nota al margine, l'attuale attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski ha giocato proprio al Lech Poznan tra il 2008 e il 2010, segnando 32 gol e lanciandosi nel panorama Mondiale.

Per quanto riguarda lo stadio nel quale la Fiorentina giocherà l'andata dei quarti di finale di Conference League il prossimo 13 Aprile, ovvero l'INEA Stadion di Poznan, questo ha una capienza di 43.269 posti a sedere ed è stato inaugurato nel 2010 dopo 7 anni di lavoro. Lo stadio è spesso pieno e i tifosi sono caldissimi. Curiosità: un anno dopo la squadra polacca ha eliminato la Juventus in Europa League grazie ad un rocambolesco 3-3 nella prima sfida e un 1-1 interno nell'ultimo match.