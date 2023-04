ITALIANO, Oggi ha parlato a lungo ai giocatori riuniti

La strada per la Conference è ancora lunga, come ha sottolineato Vincenzo Italiano, ma non manca la fiducia. Soprattutto perchè il tecnico è riuscito a creare un gruppo compatto che ha gli stessi obiettivi, indipendentemente da chi gioca. "Oggi ho detto alla squadra che ci sono momenti in cui giochi ed altri in cui devi stare a guardare..." ha spiegato Italiano, che in effetti prima dell'allenamento ha parlato a lungo con i suoi giocatori, riuniti intorno a lui. "Quello che stiamo vedendo in campo è frutto di un gruppo che ha a cuore questo finale di stagione. Sappiamo tutti che possiamo ottenere grandi risultati" ha aggiunto in conferenza. CLICCA QUI per leggere le altre dichiarazioni del tecnico in conferenza.

