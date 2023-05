IL SUCCESSO, UN MESE PIÙ TARDI: LA CHIAVE DI VOLTA AL MINUTO 33

Fonte: ha collaborato il match analyst, Luca Masini

I viola tornano al successo dopo un mese esatto. Almeno per quanto riguarda il campionato, s’intende. L’ultima vittoria della Fiorentina, infatti, risaliva alla trasferta di Milano dell’1 aprile contro l’Inter, battuta per 1-0 dalla compagine gigliata. Ieri un 5-0 alla Sampdoria che lascia pochi dubbi, specie sull'attuale valore dei blucerchiati, che però hanno tenuto botta per una mezz’ora buona, quando poi è arrivata la chiave di volta per Italiano e compagnia: si tratta della sostituzione di Leris al 33'.

Per via dei problemi fisici occorsi all'algerino, Stankovic ha optato per il cambio, il che ha mutato totalmente l'inerzia della partita. Fino a quel momento i liguri erano riusciti ad arginare la costruzione della Fiorentina, schermando abilmente Amrabat in fase d’impostazione. Non solo. Oltre al contenimento della mediana gigliata, la Samp aveva mantenuto una buona organizzazione tattica, facendo dei lanci dal fondo il proprio punto di forza, tant’è che il baricentro dei viola era rimasto molto basso.

Poi, appunto, la svolta. Il sottile equilibrio blucerchiato è venuto meno e i doriani sono andati istantaneamente in difficoltà. Lo conferma l’improvviso balzo degli xThreat (la capacità di una squadra di creare pericoli nella metà campo avversaria) e degli Expected Goals (la qualità delle azioni da gol create) della Fiorentina. I viola possono dunque ritenersi soddisfatti di un risultato che, al di là del suo peso specifico, permette di corroborare ulteriormente lo stato di fiducia assunto negli ultimi due mesi.

Di seguito un grafico che mostra l'impennata della squadra di Italiano a partire dal minuto 33.