DISTANZA E DIFFERENZE: FASE DI STALLO NEL RINNOVO DI CASTROVILLI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Non si è ancora sciolto il nodo legato al futuro di Gateano Castrovilli. Con il contratto del centrocampista viola in scadenza nel 2024, le trattative per un eventuale rinnovo stanno ormai andando avanti da settimane, ma le parti continuano ad essere lontane. Ormai non è una novità, ma la conferma è arrivata proprio oggi dal direttore generale Joe Barone che, intercettato all'uscita dall'assemblea di Lega tenutasi a Milano nel pomeriggio, non ha smentito la distanza tra le parti: "Ci stiamo lavorando ma al momento ci sono differenze abbastanza larghe" ribadendo che per adesso non ci sono i margini per trovare un accordo. Le cose non sembrano essere cambiate, anzi: la differenza persiste e non è minima.

Come è stato raccontato su queste pagine, per il momento la trattativa si trova in una situazione di stallo. La sensazione è che non si voglia arrivare al braccio di ferro o ad un punto di non ritorno, però le posizioni ad ora non sono cambiate e passi in avanti non ci sono stati. Le parti continueranno a tenersi in contatto nel corso dell'estate e anche se la strada sembra essere in salita, l'obiettivo è quello di trovare una soluzione che possa accontentare tutti prima che inizi la stagione. Questo anche per dare un senso al ruolo che Castrovilli potrebbe avere nella futura rosa: da leader o meno nel caso in cui l'accordo dovesse slittare. La volontà del calciatore potrebbe influire, ma solo il tempo potrà dire come andrà a finire questa vicenda al sapore di telenovela, ad ora, molto lontana dalla parole fine.