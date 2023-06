CASTRO-ACF, C'È DISTANZA SULL'INGAGGIO: LE DUE POSIZIONI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dialoghi sereni ma parti per nulla vicine. In estrema sintesi, è questa la situazione che riguarda Gaetano Castrovilli e il suo rinnovo di contratto, tema sul quale ieri sera è tornato per la prima volta a parlare dopo qualche mese di silenzio il dg viola Joe Barone: "Stiamo dialogando ma a proposito dello stipendio noi abbiamo un'opinione mentre l'agente del ragazzo ne ha un'altra" ha riferito nel corso di 30º minuto su Italia7. In sostanza, dunque, è attorno all'ingaggio che la Fiorentina sta combattendo la sua battaglia più difficile, quella dove per il momento non si riescono a intravedere i titoli di coda.

Le posizioni al momento sono queste: la Fiorentina, che ha aspettato - com'è normale che sia - il giocatore nel suo lungo percorso di recupero dopo il grave infortunio al crociato, al menisco e al collaterale dell'aprile 2022, è più che disponibile a discutere un prolungamento di contratto (dato che quello attuale scade tra un anno esatto) ma anche alla luce del fatto che il salario attuale è decisamente importante (si aggira attorno ai 2 milioni di euro) e che il giocatore è stato fermo per quasi otto mesi si aspetterebbe una sorta di "atto di riconoscenza" per venire incontro anche alla disponibilità economiche del club, che non vorrebbe discostarsi troppo da quella cifra di partenza (magari inserendo dei bonus legati a prestazioni e risultati singoli e collettivi).

Opinione diversa per ciò che riguarda l'entourage del giocatore. Che pur volendo - per espressa volontà del giocatore - dare priorità assoluta per qualsiasi dialogo alla Fiorentina (l'addio anticipato non risulta essere, al momento, un'opzione al vaglio) chiede che venga costruito attorno al proprio assistito un progetto tecnico di livello a cui faccia seguito anche un ingaggio da primo della classe. Sulla falsa riga, di fatto, di "top" come Gonzalez, Jovic o Milenkovic (dunque ben superiore ai 2 milioni). Le parti continueranno a tenersi aggiornate nel corso dell'estate anche se, a questo punto, la sensazione è che Castrovilli - in quella che si annuncia essere la stagione della sua definitiva consacrazione dopo il grave stop di un anno fa - possa iniziare la nuova annata con un futuro tutto da scrivere.