CRE-FIO 0-2, Finisce così: 7° risultato utile consecutivo

Bella vittoria della Fiorentina sul campo della Cremonese per 0-2. A decidere la partita i gol, nel primo tempo di Mandragora, mentre nella seconda frazione di gioco è arrivato il raddoppio di Cabral. La squadra di Vincenzo Italiano è stata quasi sempre in controllo del gioco e ha meritato la vittoria. Per la Cremonese solo una nitida occasione sui piedi di Okereke, molto ben respinta da Sirigu. La Fiorentina viene via da Cremona con tre punti, centrando il settimo risultato utile consecutivo e la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa.