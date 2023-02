CABRAL, La GLT e il gol annullato: ecco i precedenti

Uno degli articoli più letti nella giornata di oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al gol di Arthur Cabral annullato ieri sera, nel corso del match di Conference League contro lo Sporting Braga. Prima del caso che ha coinvolto il brasiliano ci sono stati infatti altri precedenti che abbiamo provato a riassumere: il primo risale al 2016, a una partita del nostro campionato, ovvero il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Al 39' il pallone incornato dal doriano Silvestre va sulla traversa e poi a terra, senza varcare del tutto la linea. L'arbitro Tagliavento, consultandosi con l'addizionale in controllo dell'azione, valuta a ragione per annullare. L'altro episodio ha visto il protagonista col fischietto in bocca potersi avvalere di un ulteriore aiuto tecnologico. In Mainz-Arminia Bielefeld della primavera 2022, Bundesliga, al difensore dei padroni di casa Niakhate - solo omonimo del centrale del Braga - viene prima assegnato (su chiamata della Goal Line) e poi tolto (dopo revisione dell'arbitro Zwayer allo schermo) il gol del momentaneo 2-0 per un'evidente chiamata errata, dato che il portiere Ortega aveva vistosamente evitato la rete. La partita poi finirà comunque 4-2 per il Mainz, ma l'aspetto più importante è che non sia altro che un flashback di quanto visto ieri sera al Franchi.

Leggi anche: GOL ANNULLATO A CABRAL: I PRECEDENTI E IL PROTOCOLLO