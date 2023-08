BELTRAN, L'ATTACCANTE DA SCOPRIRE

FirenzeViola.it

Le amichevoli estive hanno messo in risalto la difficoltà della Fiorentina nel concretizzare le azioni: infatti, sono solamente due i gol segnati contro le squadre di medio-alto livello, quali Newcastle, Stella di Belgrado e Nizza (quest'ultima vittima delle uniche due reti). Gli uomini di mercato Viola hanno iniziato quindi una rivoluzione e, dopo la ormai sicura cessione di Cabral, hanno accelerato le trattative per l'acquisto di Nzola (atteso a Firenze in serata) e Beltran.

L'attaccante dello Spezia è ormai conosciuto in Serie A a differenza dell'argentino che è una vera e propria novità. Il gioiello classe 2001 del River Plate, nonostante la giovane età, ha già collezionato molte presenze in carriera, totalizzando 118 partite e 29 gol, tre dei quali in Copa Libertadores.

Le 16 reti messe a segno nel 2023 hanno convinto lo staff della Fiorentina a puntarvici, probabilmente spronato anche dal feeling che c'è sempre stato tra argentini e Fiorentina.

A differenza di Nzola, Beltran non è il classico attaccante da area di rigore e non agisce solo da terminale offensivo: la caratteristica che lo contraddistingue è il sapersi adattare in tutti i ruoli dell'attacco grazie alla sua imprevedibilità. Tale fattore è sicuramente giustificato anche da un fisico non certamente da centravanti essendo alto 176 cm, ma riesce a compensare grazie al suo dinamismo e senso del gol. Nell'ultimo periodo la crescita dell'attaccante del River Plate è stata impressionante e nelle ultime sette partite ha realizzato nove gol.

Le operazioni di Burdisso raramente hanno portato delusioni a Firenze, di conseguenza, nonostante una spesa onerosa (la cifra si aggira intorno ai 20 milioni), la società Viola sembra intenzionata a portare fino in fondo la trattativa e regalare un giovane promettente a Vincenzo Italiano e alla piazza.

Beltran potrebbe essere, quindi, una risorsa importante per il tecnico Viola e per migliorare una squadra che lo scorso anno è mancata spesso in fase offensiva. Stanotte giocherà quella che dovrebbe essere la sua ultima partita con la maglia bianco-rossa in Copa Libertadores contro l'Internacional, dove vorrà salutare i suoi tifosi nel miglior modo possibile.

