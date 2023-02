AMRABAT, Telenovela finita ma domani non è convocato

Alla fine la telenovela Amrabat si è conclusa con il marocchino che è rimasto in viola. Il Barcellona le ha tentate tutte: ha chiesto perfino alla Liga una deroga speciale per presentare una nuova offerta ai viola e provare così a convincere in extremis il presidente Commisso. Il centrocampista marocchino ci ha sperato fino alla fine, al pari di mister Xavi e della dirigenza blaugrana, ma i gigliati non hanno mai preso in considerazione una proposta che non prevedesse un acquisto a titolo definitivo o un obbligo di riscatto. CLICCA QUI per leggere tutti i dettagli.

