AMRABAT, Escluso domani per scelta viola: il punto

Sofyan Amrabat non è stato convocato dalla Fiorentina per la gara di domani contro il Torino: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la società ha ritenuto opportuno di prendere tale scelta visto che il giocatore è stato nelle ultime ore al centro di numerosi rumors di mercato, e non ha visto il giocatore stesso sereno e in grado di affrontare una partita delicata come quella di domani, decisiva per le semifinali di Coppa Italia.