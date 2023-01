UFFICIALE, Salta Gattuso: risolto il contratto col Valencia

Fatale l'ultima sconfitta in casa con il Valladolid per Gennaro Gattuso. Termina la sua esperienza sulla panchina del Valencia che ha comunicato sul proprio sito ufficiale come le parti hanno deciso di sciogliere il contratto dell'allenatore italiano di mutuo accordo. Al momento la guida tecnica della squadra è stata affidata a Salvador González Marco.

COMUNICADO OFICIAL | Gennaro Gattuso — Valencia CF (@valenciacf) January 30, 2023