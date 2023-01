UFFICIALE, Piccoli si libera dal Verona e va all'Empoli

Come comunicato tramite un comunicato ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato l'addio a Roberto Piccoli: "Hellas Verona FC comunica di aver definito con Atalanta Bergamasca Calcio la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Roberto Piccoli. Hellas Verona FC saluta Roberto e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale". Dalla Lega Serie A si apprende che il giocatore si è legato in prestito all'Empoli.