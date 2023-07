FirenzeViola.it

Il Lecco è stato ammesso in Serie B. Il Consiglio Federale, riunito stamani per deliberare, ha deciso l'ammissione del club lombardo nella seconda divisione italiana. Respinta invece l'iscrizione della Reggina così come quella del Siena in Serie C. I due club hanno 48 ore di tempo per fare ricorso al Collegio di Garanzia.