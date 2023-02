TIFOSI, Il caso di Braga finisce in Consiglio comunale

La vicenda dei tifosi viola trattenuti in Portogallo, a seguito degli scontri con la polizia locale in occasione della partita giocata in Conference League, a Braga lo scorso 16 febbraio, è stata al centro di un question time in Consiglio comunale, presentato dalla vice capogruppo del Partito Democratico Alessandra Innocenti ed al quale ha risposto l’assessore allo sport Cosimo Guccione. Ecco la nota della stessa Alessandra Innocenti.

"Purtroppo – ha ricordato la vice capogruppo PD - si sono registrati scontri tra un gruppo di tifosi della Fiorentina e la polizia locale, con alcuni tifosi feriti da pallottole di gomma e 6 fermati che saranno presto sottoposti a processo. Allo stato della documentazione e delle riprese video finora prodotte sulla vicenda, appare che l’intervento della polizia locale sia stato particolarmente duro a fronte del comportamento dei tifosi. L’Amministrazione si è attivata nei confronti delle autorità della città di Braga per chiarire i termini della vicenda e ristabilire un clima di normalità e di rispetto reciproco tra le due realtà e le tifoserie.

Come ci ha risposto l’assessore Guccione sono state vicende spiacevoli che sono andate al di là dei valori dello sport e che hanno penalizzato tifosi che si muovono tra città europee non solo per seguire la propria squadra del cuore. Queste vicende minano la bellezza della nostra comunità europea fatta di valori che si basano sulla pace e tutto quello che lo sport riesce ad essere come elemento unificante. Il sindaco di Firenze si è subito attivato chiamando il sindaco della città di Braga Ricardo Rio con il quale c’è un rapporto di amicizia, vista la comune presenza dall’interno del network europeo di Eurocities, così come nei giorni successivi è partita una lettera chiedendo spiegazioni e chiedendo che si facesse portavoce presso le autorità governative di questo malessere rispetto a quello che è successo. Molto spesso alle trasferte partecipano anche ragazzi giovani e dispiace che si siano verificate lacune nelle cure dei tifosi vittime di contusioni. Ci auguriamo che episodi di questo tipo non si ripetano mai più e che vanga fatta chiarezza.

Sono lieta che il sindaco si sia subito mosso e che si sia messo in contatto col primo cittadino della città di Braga. Ricordiamoci sempre che i tifosi quando si muovono producono anche un indotto turistico. Persone – ha concluso la vice capogruppo PD Alessandra Innocenti – che, pur di seguire la Fiorentina, si auto finanziano e investono propri soldi. Le indagini avranno il loro corso per capire quel che è successo ma non è bello aver visto tifosi feriti che non sono stati curati, hanno subito infezioni e dovranno subire ulteriori cure mediche. Bisogna attivarsi per tutelarli”.